Roben per tercer cop en un any i mig al bar La Montserratina

El bar La Montserratina de Manresa, situat a la Muralla del Carme, va ser víctima, dijous a la matinada, d'un robatori en el qual els lladres van aconseguir els diners que hi havia a la caixa i van causar diverses destrosses a l'establiment.

Segons explicaven fonts de l'establiment, consideren més perjudicials les destrosses que la quantitat de diners que els van robar. En aquest sentit, destacaven que els lladres havien destrossat una de les dues portes de vidre de l'entrada, així com també la caixa enregistradora, eformada per un ordinador i la impressora, a més d'un equip de música. També van forçar la porta del magatzem de l'establiment.

Aquestes destrosses, deien, els alentien la feina, ja que tota la informació, com per exemple els preus i el que havia consumit cada client, quedava enregistrat a la màquina, i mentre no en tinguin una de nova s'ha de fer a mà.

Fonts dels Mossos d'Esquadra van explicar que el cos havia rebut l'avís cap a les quatre de la matinada i es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van constatar que la porta estava esbotzada i l'interior del bar estava regirat.

Els agents van abalisar la zona de la porta per evitar que ningú hi entrés. També va intentar contactar amb el propietari de l'establiment, però els seus responsables no es van assabentar dels fets fins a primera del matí, quan van anar a obrir l'establiment, que és quan es van trobar les destrosses. Ahir al matí hi havia dos operaris que estaven treballant per instal·lar una porta de fusta provisional mentre no en puguin instal·lar una de vidre de definitiva.

D'altra banda, responsables de l'establiment explicaven que aquest no és el primer robatori que pateixen. És el tercer de què han estat objecte en l'últim any i mig, si bé en els anteriors l'autor va ser un extreballador de l'establiment qui va reconèixer els fets.

Pel que fa al robatori d'aquesta setmana, hi ha un investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra.