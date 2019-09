La C-55 viu una nova tarda de retencions, a Castellbell

La C-55 va viure ahir una tarda de retencions i trànsit lent. Segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit, quan faltaven 10 minuts per a les sis de la tarda hi va haver un accident, per encalç i sense ferits, entre dos vehicles que circulaven en direcció a Manresa. Aquest fet va obligar a tallar la via i donar pas alternatiu, fet que va originar cues de fins a cinc quilòmetres.

Més tard, després que la situació quedés normalitzada, l'elevat volum de trànsit que hi havia a la carretera també va provocar algunes retencions a la via.