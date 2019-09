Demanen set anys i mig de presó a un veí de la Seu d'Urgell acusat de vendre cocaïna en el seu bar

L'Audiència de Lleida jutjarà aquest dijous 26 de setembre un home acusat de vendre cocaïna des del seu bar de frankfurts de la Seu d'Urgell.

La fiscalia demana per a J. N. P. una pena de set anys i mig de presó i una multa de 3.000 euros per un delicte contra la salut pública amb l'atenuant de drogoaddicció. Els fets van passar el 26 d'agost de 2016, quan els Mossos d'Esquadra van inspeccionar el Frankfurt i hi van intervenir cocaïna, telèfons, diners en efectiu, dos ganivets amb restes de droga i una bàscula de precisió i van detenir l'acusat.

La substància intervinguda estava valorada en 1.122,64 euros i, segons el ministeri públic, estava destinada una part al consum propi i l'altra a la venda a terceres persones des del bar.