Ferit de gravetat al clavar-se l'aspa d'un motocultor a l'abdomen, a Castellgalí

Un home ha resultat ferit de gravetat aquest dilluns a la tarda al clavar-se l'aspa d'un motocultor a l'abdomen, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Davant la gravetat de les ferides, la víctima ha estat traslladada amb un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

Els fets han passat a la masia del Rubió, a la zona de Boades, cap a les 4 de la tarda. Els bombers, quan s'han desplaçat amb tres dotacions fins al lloc dels fets, han pogut alliberar la víctima cap a una quart de sis, una hora i quart després que hi hagués quedat atrapada. Per fer-ho, han hagut de practicar-li microcirurgia i un torniquet per evitar que perdés més sang, ja que a part de la ferida a l'abdomen també presentava ferides a la cama.