Una pila de roba deixada sobre la vitroceràmica de la cuina provoca un incendi a Martorell

Una pila de roba deixada sobre la vitroceràmica de la cuina podria haver estat la causa d'un incendi en un habitatge de Martorell, aquest dilluns al matí. El foc s'ha declarat a les 6.28 h en un domicili al número 5 de l'avinguda de Francesc Riera. Segons fonts dels Bombers, que hi han enviat 4 dotacions, s'ha encès la roba que era a sobre de la vitroceràmica però el foc s'ha pogut apagar abans que afectés la resta de la cuina i de l'habitatge.

Quan els Bombers han arribat al lloc dels fets, la propietària del pis era a casa de la veïna, on s'havia anat a resguardar del foc. L'incendi s'ha donat per extingit a les 6.52 h d'aquest matí i posteriorment els Bombers han ventilat l'habitatge, molt afectat pel fum. Segons les mateixes fonts, no hi ha hagut persones ferides ni evacuades a causa del foc.