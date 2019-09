S'incendien plàstics i brossa al pati d'una fàbrica a Cabrianes

Els Bombers treballen aquest dilluns al matí per apagar un incendi que està cremant piles de plàstics i brossa al pati exterior d'una fàbrica de Cabrianes, a Sallent. El foc s'ha declarat a les 9.02 h del matí en una nau industrial al polígon de Cabrianes, que segons fonts dels Bombers podria estar abandonada.

Un veí ha alertat que veia una columna de fum a la zona. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. El foc afecta runa i brossa que hi havia al pati exterior d'aquesta fàbrica, de la qual se'n desconeix el nom a hores d'ara. Una màquina retroexcavadora s'ha portat a la zona de l'incendi per remoure la runa cremada. També hi treballen efectius de la Policia Local de Sallent.