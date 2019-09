Un espectacular incendi d'un camió de benzina talla la C-16 i la C-58, a Terrassa

Un espectacular incendi d'un camió cisterna que transporta benzina i gasoil talla completament la carretera C-16 a Terrassa en els dos sentits de la marxa. També està tallada la carretera C-58 en sentit Manresa.



Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb 10 dotacions. Per culpa d'aquest accident s'ha activat el TRANSCAT en fase d'alerta. El fum es pot veure des de molts punts de la ciutat però no suposa un perill per a la població. El servei de Ferrocarrils està tallat preventivament entre estacions Terrassa Rambla i Les Fonts.





? ? Un fort incendi afecta la cuba d'un camió cisterna que transporta matèries perilloses. No tenim notícia de cap ferit. Seguiu les recomanacions de @transit i @emergenciescat https://t.co/JX6GPmQLE4 — Bombers (@bomberscat) September 24, 2019