Jutgen per tercera vegada un home condemnat dos cops per conduir sense carnet

El jutjat penal número dos de Manresa jutjarà avui al matí F. M. G. per conduir sense carnet i sense haver-lo obtingut mai. Es dona la circumstància que aquest home, de 36 anys d'edat, ja té dues condemnes d'un altre jutjat penal de Manresa per aquest mateix delicte.

Els fets pels quals ara se l'acusa van passar el 25 de juny d'aquest any. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, quan faltaven 10 minuts per a les 10 del matí, l'acusat va ser aturat per agents dels Mossos d'Esquadra mentre conduïa un Citroën C-15 al carrer d'Alvar Aalto, al barri de Cal Gravat de Manresa, i els agents van constatar que mai havia obtingut el permís de conduir. Per aquests fets se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit.

Aquesta, però, no és la primera vegada que aquest ciutadà s'enfronta a un judici per uns fets similars.

L'home s'ha assegut al banc dels acusats almenys dues vegades, que són les que ha estat condemnat en sentències fermes per haver conduït, també, sense tenir el permís pertinent per fer-ho, segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia. Les dues sentències que l'han condemnat van ser emeses pel jutjat penal 3 de Manresa.

La primera va ser dictada el mes de setembre del 2013 i la segona el mes de juny del 2015. Ara, quatre anys després de l'última sentència que el va condemnar per conduir sense disposar del carnet, l'acusat s'enfronta a un nou judici pel mateix delicte.

La fiscalia demana per a l'acusat un total de quatre mesos i mig de presó i aquesta vegada també sol·licita al jutge que, en cas que sigui condemnat, no suspengui la seva entrada a presó. Ho fa tenint en compte els seus antecedents penals per aquest tipus de delictes.

A més a més, el fiscal demana que se l'inhabiliti pel dret de sufragi passiu durant el mateix temps que duri una condemna de presó així com també al pagament de les costes del judici.