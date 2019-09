Crema material abandonat en una antiga discoteca als afores de Manresa

Un incendi ha cremat material abandonat en una antiga discoteca als afores de Manresa aquesta matinada. Segons fonts dels Bombers, que han rebut l'avís a les 2.01 h, es tracta d'una sala de música ara tancada situada prop del polígon industrial El Guix de Manresa.

Probablement sigui la nau de la discoteca Monn's Manresa, al camí del Grau, i que pertany al polígon El Grau de Sant Fruitós de Bages. Aquesta discoteca va ser clausurada el passat mes de novembre per l'Ajuntament de Sant Fruitós per soroll i falta de documents, tal com ja va explicar llavors Regió7.

El foc, declarat aquesta matinada per causes que es desconeixen, ha afectat panells de fusta i material divers que havia estat abandonat a l'interior de les instal·lacions. Cinc dotacions dels Bombers s'han traslladat al lloc dels fets per apagar l'incendi, que no ha deixat persones ferides ni desallotjades.