Dos incendis, en una sola tarda a l'Anoia

Dos incendis han cremat aquesta a l'Anoia. El primer s'ha originaT a les 16:23h i ha cremat uns 200 m2 de vegetació urbana al Parc de la Tirolina d'Igualada. Una dotació dels bombers ha treballat una mitja hora per apagar les flames. Poc després, a les 16:48h hi ha hagut un nou incendi que ha afectar una petita àrea de vegetació forestal a la Torre de Claramunt, a l'alçada del punt quilomètric 0,4 de la carretera BV-2134. Els bombers també han treballat una mitja hora per apagar aquestes flames segons van informar fonts del mateix cos.