Endesa té operatiu un transformador que s'inunda i deixa 45 veïns sense llum

Endesa té en funcionament un transformador elèctric a l'aparcament subterrani d'un edifici buit del centre de Manresa que fa que gairebé mig centenar d'abonats de la zona es quedin sense llum quan plou amb certa intensitat. El transformador es troba sobre un antic torrent i s'inunda perquè no hi ha una bomba per extreure l'aigua. L'última interrupció va tenir lloc dissabte i els 46 veïns afectats van estar des d'abans de les 5 de la tarda fins gairebé les 2 de la matinada sense electricitat.

Els Bombers consideren que retirar l'aigua és una qüestió de la companyia subministradora, mentre que Endesa afirma que són els propietaris de l'edifici els que han de tenir una bomba que tregui l'aigua quan plou. La propietària d'aquest edifici, a la cantonada entre el carrer Doctor Esteve i Sarret i Arbós, ara mateix és la SAREB -l'empresa a la qual els bancs i caixes van traspassar actius tòxics procedents de la crisi del totxo. Segons Endesa, aquesta empresa s'ha compromès a solucionar el problema «en breu» però sense concretar un termini exacte. Ahir, però, l'empresa immobiliària no va donar resposta a la pregunta de Regió7 de si aquesta actuació ja està prevista i per quan.

Dissabte a la tarda i a la nit va ser l'últim cop que els veïns es van quedar a les fosques i ha estat l'ocasió en què el tall de llum s'ha allargat més hores: des de quarts de cinc de la tarda fins a les 2 de la matinada. Segons Endesa, aquest tall va afectar 46 abonats de la companyia elèctrica.

El problema és que el transformador es troba al subsòl -fet habitual segons Endesa- però que no hi ha cap bomba que s'activi de forma automàtica per treure'n l'aigua quan plou. Això fa que si la pluja és persistent o cau amb certa intensitat l'aparcament de l'edifici, que consta de dues plantes subterrànies, s'acabi inundant i el transformador deixa de funcionar, i els veïns que en depenen es queden sense subministrament i comencen els problemes sobre qui s'ha de fer càrrec, d'una manera ràpida, de la situació i també de qui fa que a llarg termini el problema no es repeteixi.

Veïns afectats expliquen que altres vegades que el transformador havia quedat inundat per culpa de la pluja els bombers havien acudit ràpidament per bombejar l'aigua. Aquest cop, però, els Bombers van derivar el veí que els va alertar a la companyia elèctrica, que, segons fonts dels mateixos Bombers de la Generalitat, són els responsables de treure l'aigua en aquests tipus d'incidències.

De fet, inicialment la mateixa companyia va ser qui es va encar-regar de retirar l'aigua que impedia el funcionament normal d'aquesta estació però finalment, a 3/4 de 10 de la nit, en veure que el problema encara persistia, Endesa va requerir els serveis dels Bombers per tal d'agilitzar la retirada de l'aigua que s'havia acumulat al soterrani i que impedia el funcionament del transformador. Els Bombers van anar al lloc dels fets per retirar l'aigua i van donar el servei per finalitzat a tres quarts de dues de la matinada de diumenge, que és quan els veïns van recuperar el subministrament elèctric.

Fonts de la companyia elèctrica van assegurar que són conscients que el problema es repeteix amb certa persistència, però asseguren que la responsabilitat que no hi hagi aigua a la zona del transformador és dels propietaris de l'edifici. Insisteixen que el que és habitual és que hi hagi una bomba al soterrani, instal·lada pels propietaris o els constructors de l'edifici, per evacuar l'aigua. En el cas de l'edifici en qüestió, però, els pisos no s'han arribat a vendre mai, han estat objecte de robatoris i, en aquest cas, a diferència del transformador que s'inunda, sí que s'hi han pres molèsties perquè no passi: tapiar les portes i finestres de la planta baixa.