Nova fuita d'aigua a la plaça Mallorca de Manresa

Vista del punt on ha tingut lloc la fuita d'aquesta nit ROGER JUNYENT

La plaça Mallorca de Manresa ha patit, aquesta passada nit, una nova fuita d'aigua. En aquesta ocasió, l'avaria s'ha produït cap a les 3 de la matinada i segons la companyia, els avisos que han rebut han estat mínims donada l'hora que era. Es dóna la circumstància que el passat 24 de març ja hi va haver una important fuita d'aigua a la mateixa zona, en un punt molt proper on hi ha hagut aquesta última fuita, encara que es tracta de canonades diferents, segons han explicat fonts d'Aigües de Manresa.

El tub que s'ha rebentat en aquesta ocasió és el que distribueix l'aigua elevada, és a dir, als punts més alts de la ciutat i que requereix una pressió més alta. El març, el tub rebentat va ser el que distribueix l'aigua a les zones menys elevades i que no requereix pressió extra per arribar als habitatges.

Les mateixes fonts explicaven que els avisos que han rebut per aquesta avaria han estat «mínims, dos o tres» i ho atribuïen a l'hora que s'ha produït i al fet que «quan la majoria s'ha llevat, ja tenia aigua».

De fet, la reparació de l'avaria és el que ha comportat més afectació pel tall d'aigua. Els principals damnificats han estat els veïns dels blocs situats entre els números 132 i 142 de les Bases de Manresa, en el tram entre la plaça de la Creu i el carrer Llibertat, que no han tingut aigua des que s'ha produït la fuita en plena matinada fins 12 del migdia, quan l'empresa ha donat l'avaria per totalment solucionada.

La fuita d'aigua, però, ha provocat desperfectes importants i ha aixecat l'asfalt a la plaça Mallorca, al tram que connecta el carrer de la Sèquia amb la carretera de Santpedor. Per aquest motiu, aquest s'han col·locat tanques per impedir que els vehicles circulin per aquest tram i són desviats cap al carrer de Torres i Bages.

Arran de la fuita que hi va haver el mes de març i que va deixar sense aigua una part important de la ciutat, el juliol passat es va aixecar el ferm de la zona per reparar un tram de la canonada d'aigua. En concret es va renovar una canalització de 70 metres, diferent a la que s'ha rebentat aquesta passada nit. Aquestes obres van suposar un canvi important de la circulació durant unes quatre setmanes. Es va haver de tallar el trànsit en el tram entre el carrer Creu Guixera i Doctor Trueta, en els dos sentits de la marxa.