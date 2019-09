Tallen la C-16 i la C-58 pel foc d'un camió que transportava carburant, a Terrassa

Un espectacular incendi d'un camió cisterna que transportava gasolina i gasoil a la C-16 a Terrassa va obligar ahir a tallar aquesta carretera en els dos sentits de la marxa i els accessos a la C-58, ocsa que va generar un important col·lapse viari a la zona. De retruc, el sinistre també va afectar el servei dels FGC entre les estacions de la Rambla i les Fonts.

Protecció Civil de la Generalitat va activar poc abans de les 2 del migdia el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per car-retera i ferrocarril, mentre que els Bombers de la Generalitat van desplaçar 11 dotacions fins al lloc dels fets, el quilòmetre 19,9 de la C-16, en sentit Manresa. El camió transportava 20.000 litres de benzina i més de 15.000 litres de gasoil, que, en cremar, van provocar una gran columna de fum visible des de molts punts de Terrassa.

Arran de l'accident, la C-16 va quedar primer tallada en ambdós sentits i posteriorment en sentit nord, fet que va deixar atrapats una munió de vehicles. La situació no va quedar normalitzada fins sis hores després, ja que fins poc abans de les 8 del vespre el foc no es va donar per extingit.