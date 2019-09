Tallen el trànsit al pont de Sant Francesc per un xoc entre dos vehicles

Un xoc semifrontal entre una furgoneta i un turisme va obligar a tallar ahir el pont de Sant Francesc de Manresa, en direcció al barri del Xup. L'accident va tenir lloc poc abans de 3/4 de 5 de la tarda i la situació no es va normalitzar fins una hora després, segons fonts de la Policial Local. Tot i això, es va donar pas alternatiu al servei de bus. Com a conseqüència del xoc, la conductora del turisme va tenir una crisi d'angoixa i diverses contusions de caràcter lleu. Per aquests motius, la dona va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.