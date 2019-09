Crema material abandonat en una antiga discoteca a tocar del barri del Guix de Manresa

Un incendi va cremar ahir material abandonat a l'antiga discoteca Monn's Manresa, ara tancada al públic, ahi a a la matinada.

Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 2 de la matinada, es tracta d'una sala de música ara tancada que és situada al polígon industrial del Grau de Sant Fruitós, just a tocar el barri del Guix de Manresa. L'incendi es va declarar a la nau principal d'aquesta sala.

La discoteca va ser clausurada el mes de novembre l'any passat per ordre de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per falta de documents i també va ser sancionada amb una multa de 900 euros per contaminació acústica, tal com ja va explicar en aquell moment Regió7. L'establiment havia obert portes a principi de l'any 2018.

El foc, que es va declarar la nit de dimarts a dimecres per causes que encara es desconeixen, va afectar diferents panells de fusta i material divers que havia estat abandonat a l'interior de les instal·lacions.

Un total de cinc dotacions dels Bombers es van traslladar fins al lloc dels fets per tal de procedir a apagar l'incendi, que no va causar danys personals ni tampoc va obligar a haver de fer cap desallotjament.