Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Calaf

Un incendi va afectar ahir a la nit una casa deshabitada a Calaf, al número 8 del carrer del Ravalet. Segons fonts dels Bombers, el foc es va declarar a l'interior de la planta baixa i va cremar deixalles i papers. L'edifici, on actualment no hi viu ningú, és propietat d'un banc, segons les mateixes fonts. Quatre dotacions dels Bombers van treballar per apagar l'incendi, que va començar a quarts d'11 de la nit.