Retencions a la C-55 per un accident a l'altura de Castellbell

Un accident produït aquest divendres a la tarda al túnel de Bogunyà, a la C-55 a Castellbell i el Vilar ha provocat una congestió en el trànsit de gairebé tres quilòmetres en direcció a Manresa. En sentit sud també s'han produït retencions de fins a un quilòmetre i mig.

Segons el fonts del Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut cap ferit com a resultat de la topada.