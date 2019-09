Roben 300 metres de tanques d'obra del futur recinte funerari de Sant Fruitós

ARXIU PARTICULAR

El solar després que els lladres s'hagin emportat les tanques ARXIU PARTICULAR

Els lladres s'han emportat uns 300 metres de tanques metàl·liques d'obra de l'espai que ha d'ocupar el futur crematori i recinte funerari de Sant Fruitós de Bages. Aquest fet, segons ha explicat Aureli Sánchez, director tècnic d'Eternam -concessionària de l'equipament-, provocarà un nou retard, d'unes dues setmanes, en l'inici de les obres de l'espai que ha d'incloure el tanatori i un crematori. Aquest equipament s'ha de construir en un solar a tocar el cementiri.

Sánchez situa el robatori de les tanques metàl·liques que envoltaven el terreny al llarg de la setmana passada. Explica que en un primer moment, des de l'empresa van trobar a faltar algunes de les tanques però que van pensar que se les havia emportat, de forma puntual, la mateixa constructora, l'empresa Vilà Vila. De fet, Sánchez explica que els lladres els han robat les tanques i també els peus de formigó que les aguanten de forma paulatina. També detalla malgrat la instal·lació d'aquest material, que el recinte no disposava de seguretat privada ja que l'habitual és que la vigilància hi sigui un cop hi comença a haver maquinària de construcció, que és el que té més valor.

Pel que fa a l'inici de les obres, diu que necessiten uns dies per tal de poder aconseguir de nou 300 metres lineals de tanques i després caldran entre dos i tres dies de feina per tal de poder fer tot el muntatge. La instal·lació de les tanques és obligatòria per motius de seguretat i evitar l'entrada de terceres persones a l'espai de construcció.

Ara, la previsió d'Eternam és que les obres es puguin començar en una setmana i mitja. Aquest fet ha suposat un nou retard en unes obres que inicialment s'havia previst que comencessin abans de l'estiu i després en la primera quinzena de setembre.