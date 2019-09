Roben en quatre immobles en una sola nit a Monistrol de Montserrat

Un total de quatre robatoris en una sola nit han posat en alerta veïns de Monistrol de Montserrat. Els lladres van entrar a robar a tres domicilis mentre els residents dormien i en un establiment del municipi. Un dels habitatges i el local són al nucli urbà, mentre que els altres dos domicilis són a la zona de la Batanera, a l'altre costat del riu.

Als tres habitatges, els lladres van aprofitar que hi havia les finestres obertes per entrar-hi i emportar-se'n diners, joies i telèfons mòbils. Els robatoris es van cometre ara fa una setmana, la nit del 19 al 20 de setembre.

Maria Teresa Gibert és víctima d'un dels robatoris a domicilis i explica com ho va viure en primera persona. «Era la una de la matinada i era aquí a casa, amb la meva filla. Ja estàvem dormint quan vaig sentir alguns sorolls». Continua explicant que «no era el vent, però intentava convence'm que no passava res fins que al final vaig sentir un cop fort i em vaig llevar». Va ser aleshores que va veure que el seu moneder era a terra i no hi havia diners, però si la documentació, i que el telèfon mòbil, acabat d'estrenar i que s'estava carregant, no hi era. El lladre o lladres, però, ja havien marxat de casa seva. Més tard es va adonar que també li faltaven joies.

Gibert explica que de seguida va cridar el seu germà, que viu al pis de sobre, i se'n va anar cap a la plaça de la Font Gran, a prop de casa seva, on hi havia un cotxe aturat. Va demanar ajuda al seu conductor, que estava mirant un mòbil, i li va explicar que li acabaven de robar a casa. El conductor immediatament va amagar el telèfon que tenia a les mans. Aquest comportament va fer que ella sospités que podia ser el seu –fet que no s'ha pogut confirmar– i el conductor del vehicle va apujar la finestra, mentre Gibert intentava impedir-ho, i va marxar. Gibert va caure a terra d'esquena i arran d'això ara té una contractura que l'obliga a anar amb un collaret ortopèdic.

Després d'haver viscut aquesta experiència assegura que «et robin és molt dur. Et violen la teva intimitat perquè una persona ha entrat aquí, a casa meva, i a més a més se n'ha emportat diners i coses que costen molt de guanyar».

Pel que fa al robatori a l'establiment, els lladres van aprofitar que era de nit i no hi havia ningú per forçar la porta per accedir-hi. D'allà, expliquen els seus responsables, que no volen que el seu nom transcendeixi, se'n van emportar diners, i asseguren que «ens vam haver de fixar en el que faltava per adonar-nos que havien entrat».

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat que la nit de dijous a divendres es van cometre quatre robatoris al municipi i que han obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.

Dos lladres detinguts a Calders



D'altra banda, aquest dilluns, Mossos d'Esquadra van detenir dos homes per intent de robatori a Calders. Els presumptes lladres es feien passar per repartidors de propaganda i un accedia als domicilis mentre l'altre feia tasques de vigilància. En el cas de Calders, una veïna en va alertar una altra que és agent dels Mossos d'Esquadra, que estava fora de servei, perquè s'havia trobat un home a casa i que aquest havia marxat en ser descobert. Tot seguit, una patrulla es va personar al lloc on s'havia vist els presumptes lladres, dos homes, de 44 i 47 anys, un veí de Barcelona i un altre de Santa Coloma de Gramenet, i amb nombrosos antecedents policials, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra.