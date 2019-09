Un usuari clava un cop de puny a un treballador de l'oficina tributària de la Diputació a Manresa

Un usuari va clavar un cop de puny a la cara a un treballador de l'oficina de gestió tributària de la Diputació de Barcelona a Manresa. El funcionari agredit, Pere Camprubí, explicava ahir a Regió7 que l'agressió va tenir lloc a les portes de l'oficina, quan havia sortit per indicar a l'usuari com anar a l'ajuntament de Manresa per fer el tràmit que li havia acaba de demanar a ell.

Camprubí, que va denunciar els fets a la policia, explica que ara tem que l'home, que ja ha estat identificat, pugui tornar a l'oficina i agredir-lo de nou. L'agressió va fer dimarts al matí. Camprubí explica que es tractava d'un home d'uns 30 o 35 anys, que estava «molt espitós». Narra que li va demanar fer el pagament dels tributs d'un vehicle però que, com era de Manresa, allà no ho podia fer perquè a l'oficina no gestionen els impostos de Manresa i el va adreçar a l'ajuntament. L'home anava acompanyat d'una dona que «estava espitosa però no tant», diu Camprubí, i li va demanar fer gestions relacionades amb un vehicle de Navarcles, que sí que es poden fer a l'oficina.

Tot i això per poder fer la gestió que li demanava, diu Camprubí, els va dir que havien de tornar d'aquí a uns dies. Tot seguit, mentre sortien, Camprubí explica que l'home va dir «alguna cosa així com que 'és anormal, subnormal o això no és normal'». «No sé ben bé què va dir, però sí que hi apareixia la paraula normal», puntualitza, i tot seguit, diu, «van quedar entre les dues portes de sortida. I pensant que tornarien a entrar i que teníem gent a l'oficina, vaig decidir sortir i indicar-los com anar a l'ajuntament», i va ser llavors, a fora el carrer, quan va rebre el cop de puny a la galta dreta, tot i que el va poder esquivar parcialment. Ahir, tenia una petita ferida a la cara i danys a les cervicals.

Un cop va tornar a ser dins l'oficina, es va avisar els Mossos d'Esquadra i va denunciar els fets. La víctima es mostra convençuda que l'agressor tornarà però que ha posat la denúncia perquè «no es pot tolerar que passi una cosa com aquesta». Explica que a vegades «ha vingut gent enfadada perquè a ningú li agrada pagar impostos i algun cop fins i tot t'insulten, però mai m'havien agredit». Després dels fets, Camprubí reconeix que «en algun moment arribes a sentir-te culpable i et preguntes si has fet alguna cosa malament, però al final t'adones que no és culpa teva, que tu ets la víctima». També es mostrava molt content amb la reacció dels seus companys, que en tot moment li han donat suport.

CCOO va denunciar, ahir, públicament l'agressió i va advertir que no és un cas aïllat, i que els treballadors de l'organisme tributari sovint pateixen insults, amenaces i en alguns casos agressions físiques. CCOO demana a la Diputació una reunió per implementar de forma urgent un protocol d'actuació que inclogui les mesures necessàries per assegurar la protecció d'aquests treballadors.

Per la seva banda, la Diputació reconeix que alguna vegada els treballadors han estat objecte d'insults, però neguen que mai hi hagi hagut cap agressió d'aquest tipus.