Monistrol de Montserrat descarta una ampliació de la vigilància municipal

L'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, ha descartat una ampliació de la vigilància municipal al poble arran dels quatre robatoris que es van cometre en una sola nit al municipi. En concret, com publicava ahir Regió7, la nit del 19 de setembre passat els lladres van entrar a tres habitatges i a un negoci del municipi d'on es van emportar diners, joies i telèfons mòbils. Els delinqüents van entrar als domicilis aprofitant que havien deixat les finestres obertes i que els seus inquilins estaven a l'interior dormint.

Actualment el cos de vigilància local de Monistrol de Montserrat està format per quatre membres que fan tasques de vigilància durant el dia i de manera puntual alguna nit i caps de setmana. Segons l'alcalde, per poder ampliar l'horari del cos, s'haurien de contractar tres persones perquè durant la nit, si hi ha vigilància, hi ha d'haver com a mínim dos agents per qüestions de seguretat.

L'alcalde assegura que la no ampliació de la vigilància «no és una qüestió de voluntat, sinó de possibilitats» i afirma que per fer-ho caldria crear les places i incloure-ho en el pressupost, cosa que ara per ara no és prevista.

D'altra banda, Miguel també lamenta la situació dels Mossos d'Esquadra, a qui «no es pot demanar més» perquè «gràcies a la justícia espanyola tenim hipotecada una patrulla de les poques que hi ha al Bages» fent vigilància de la seu judicial de Manresa durant les tardes, les nits i els caps de setmana.