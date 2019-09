S'eleven a 34 els casos de robatoris a cotxes amb els vidres trencats a Manresa

La xifra de robatoris a l'interior de vehicles a Manresa en poc més d'una setmana ja és de 34. En concret, entre el 16 i el 27 de setembre, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manresa han rebut un total de 26 denúncies per fets d'aquest tipus, però a la ciutat s'hi han registrat més incidents, alguns dels quals ara per ara no han estat denunciats per part dels titulars dels vehicles.

Tal com publicava ahir Regió7, dimarts d'aquesta setmana ha estat, fins ara, el dia que s'han registrar més cotxes amb els vidres trencats a la ciutat: cinc al carrer de la Dama, en un solar asfaltat i habilitat com a aparcament, i tretze al pàrquing de la Renfe. Pels fets d'aquest únic dia, fins ara els cossos policials han rebut sis denúncies corresponents al pàrquing de la Renfe i quatre al del carrer de la Dama, de manera que hi ha els propietaris de vuit vehicles que ara per ara no han denunciat els fets. Segons van assenyalar fonts de la Policia Local, les destrosses i robatoris van passar dimarts passat entre les 5 de la matinada i les 7 del matí.

A part dels casos en aquests dos espais de la ciutat, també hi va haver una elevada concentració de danys dijous de la setmana passada. D'aquell dia, els diferents cossos policials van rebre un total de 10 denúncies per aquest tipus de robatoris en diferents zones de la ciutat. La resta de denúncies cor-responen a fets que van passar entre el 16 de setembre i ahir.

Tot i que els robatoris més nombrosos van ser els de l'aparcament de terra de la Renfe, a tocar del pont de Sant Francesc i el de carrer de la Dama, també s'han comès robatoris en turismes en altres punts de Manresa, com la zona de les Bases i el barri de Vall-daura, entra d'altres.

Tenint en compte que consten vehicles afectats i que encara no s'han denunciat els danys, fonts policials donen per fet que en els propers dies la xifra de denúncies augmentarà. La denúncia és un requisit indispensable per tal de poder cobrar la reparació del dany per part de la companyia asseguradora.



Investigació policial

Dissabte passat, la Policia Local va detenir un home in fraganti quan estava robant a l'interior d'un vehicle al carrer Mossèn Vall de Manresa després de ser alertada que algú havia trencat els vidre d'un turisme i havia entrat el seu interior. Es tracta d'A. B. de 27 anys i de domicili desconegut. D'altra banda, dimecres d'aquesta setmana els Mossos d'Esquadra van detenir un home per robar també a l'interior d'un vehicle a la urbanització del Calvet, a Sant Salvador de Guardiola. Tots dos arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs però les fonts policials no concreten si els dos arrestats tenen alguna relació amb l'onada de robatoris de Manresa i es limiten a assenyalar que la investigació segueix el seu curs.



Més vigilància policial

Tant els Mossos d'Esquadra com el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, consideren que la concentració d'aquest tipus de robatoris en les últimes setmanes és un fet puntual i Mora afegia que «ara ha tocat aquí».

Malgrat ser una onada que consideren puntual, asseguren que els dos cossos policials han extremat la vigilància i ara estan més pendents davant la possibilitat que es cometin accions d'aquest tipus.

Mora també remarcava que es tracta d'accions per «fer mal» i afegia que el «dany que provoquen sovint és més gran que el valor del que s'emporten».