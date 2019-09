Dos ferits en un accident a Manresa

Dues persones han resultat ferides aquest dilluns al migdia en un xoc entre dos vehicles a Manresa. Els fets han passat cap a dos quarts del migdia a l'alçada del número 40 de la Muralla de Sant Francesc quan s'ha produït un encalçament entre dos vehicles.

Els vehicles implicats són una furgoneta Nissan Primstar, conduïda per un manresà de 43 anys i que ha resultat il·lès. L'altre vehicle implicat és un turisme Ford Focus que estava conduït per una veïna de Manresa de 47 anys i que ha resultat ferida lleu. Al turisme hi havia dos passatgers més, tots veïns de Manresa, un dels quals, de 53 anys d'edat, ha resultat ferit lleu mentre que l'altra, una dona de 48 anys ha sortit il·lesa.