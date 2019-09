Troben sa i estalvi un boletaire de 54 anys perdut a Gisclareny

Els Bombers van trobar sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut a Gisclareny. El van localitzar en una zona boscosa del coll de la Bauma dissabte a les 22.20 h. Els Bombers van estar participant des de la tarda de dissabte en la recerca d'un boletaire que s'havia perdut a Gisclareny. L'home, de 54 anys i veí de Calella, havia sortit a buscar bolets amb un amic a la zona del coll de la Bauma i es van perdre de vista.



L'amic el va estar buscant i el va cridar pel bosc infructuosament, per aquest motiu es va desplaçar a un lloc on tenia cobertura mòbil i va trucar a emergències a les 17.10 h. Fins a la zona on es va perdre el boletaire es van desplaçar sis vehicles dels Bombers i un helicòpter, que al vespre va deixar de sobrevolar la zona perquè ja es feia fosc. La resta de membre del cos d'Emergències el van estar buscant fins a localitzar-lo.



L'any passat es van perdre 49 boletaires a tot Catalunya (dades fins al 8 d'octubre del 2018). El Berguedà va ser la comarca on més operatius de recerca es van fer per buscar boletaires. Se'n van perdre un total de 15. Protecció Civil recomana anar preparat a la muntanya. Aconsella consultar la previsió meteorològica, buscar informació de la zona i portar equipament adequat.