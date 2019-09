Un vehicle cau en un forat d'obres de dos metres a les Valls d'Aguilar

Un vehicle va caure en un forat d'obres de dos metres de profunditat ahir al vespre a les Valls d'Aguilar, municipi de l'Alt Urgell. Segons fonts dels Bombers, que van enviar dues dotacions al lloc dels fets, l'accident es va produir minuts abans de les 9 del vespre a la carretera BV-5134, al quilòmetre 23, quan el turisme es va precipitar per un forat d'obres que hi havia en aquest punt i va caure uns dos metres avall. El conductor va resultar ferit per una contusió al maluc, segons les mateixes fonts, però no va patir lesions de gravetat. L'home va ser traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell.