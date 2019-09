Un fill de Casserres mor en un accident a Olost de Lluçanès

Un veí de Casserres, Abel Casas Riu, ha mort aquesta tarda com a conseqüència de les ferides que li han provoca un accident de trànsit a Olost de Lluçanès. L'accident s'ha produït poc després de 2/4 d'11 del matí a la carretera C-62 quan el vehicle ha patit una sortida de via. Com a conseqüència de l'accident, el conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat ferit en estat crític i ha estat traslladat en helicòpter fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on ha mort aquesta tarda. El turisme ha patit la sortida de via al punt quilomètric 15,1 de la carretera C-62. Ha estat la zona de la Santa Creu del Jutglar. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 10:37h. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat l'helicòpter i una ambulància del SEM, dues dotacions dels bombers i també els Mossos d'Esquadra.