Demanen tres anys de presó per a l'acusat d'un robatori al Carrefour de Berga

La fiscalia demana una pena de tres anys de presó per a un home acusat de robar nombrosos productes d'alimentació i electrodomèstics del centre comercial Car-refour de Berga.

Segons recull l'escrit de fiscalia, R. G. va accedir al centre comercial tot forçant la persiana metàl·lica del centre comercial cap a les 5 de la matinada del 15 de novembre del 2017.

També segons explica el ministeri públic, el presumpte lladre es va emportar diversos productes d'alimentació del centre comercial, com dos assortiments de polvorons, espatlles de pernil salat i gambes, així com també dos calefactors, dues cafeteres, una sandvitxera i també un centre de planxat. L'home va ser localitzat poc després que presumptament cometés el robatori, al carrer Tossalet de les Forques de Berga, on tenia una caixa de brioixeria, ampolles de cervesa, iogurts, pernil, sor-ra de gat, una cafetera i altres productes.

El ministeri públic l'acusa de robatori amb força, motiu pel qual demana una condemna de tres anys de presó amb inhabilitació especial per al dret al sufragi passiu, i que es faci càrrec de les costes processal. A més a més, la part perjudicada, el grup Supeco Maxor SL, reclama una indemnització pels productes que, tot i haver estat recuperats, no es van poder comercialitzar, així com també pels danys ocasionats a la porta per la qual l'acusat presumptament va accedir al recinte comercial. El judici està previst per a avui a Manresa.