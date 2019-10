Una moto atropella dos vianants al carrer Sant Cristòfol de Manresa

Una moto ha envestit dos vianants d'edat avançada al carrer Sant Cristòfol de Manresa, aquest dimarts al migdia. Els tres implicats en l'accident, el motorista i els dos vianants, han resultat ferits de diferent gravetat. Qui n'ha sortit més malparada ha estat una dona que ha quedat ferida greu com a conseqüència de l'atropellament i ha estat evacuada amb un helicòpter del SEM fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Per la seva banda, el vianant ha resultat ferit amb pronòstic menys greu, igual que el motorista, i tots dos han estat traslladats amb ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 14:28h.

L'accident s'ha produït aquest migdia quan, segons han explicat testimonis presencials, els dos vianants travessaven per una zona no habilitada del carrer Sant Cristòfol, a l'alçada del CAP de la Sagrada Família, i han estat envestits per la moto que baixava per aquest carrer. La moto també ha impactat contra un vehicle que estava estacionat i li ha causat danys a la part posterior.

La mobilització que ha provocat l'accident ha sorprès a la zona per la seva vistositat, ja que s'hi han desplaçat un total de cinc dotacions del SEM i l'helicòpter, a més d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Local. Com a conseqüència de l'accident també s'ha tallat el trànsit de la zona mentre es portaven a terme les tasques de rescat i evacuació dels ferits i la neteja de la calçada.