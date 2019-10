Tres ferits lleus en atropellament i en un xoc entre dos cotxes a Manresa

Tres persones van resultar ferides ahir en dos accidents de trànsit a Manresa. El primer dels accidents es va produir cap a un quart de dues del migdia quan un turisme, un Opel Corsa, conduït per un veí de Manresa de 65 anys, va atropellar una veïna de Sant Fruitós de Bages, de 42 anys d'edat, i que va patir ferides lleus. La dona va ser traslladada per efectius del SEM fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després de ser atesa, en un primer moment, al mateix lloc dels fets. L'atropellament va tenir lloc a l'alçada del número 12 del carrer de Viladordis.

D'altra banda, dues persones van resultar ferides de poca gravetat com a conseqüència del xoc entre dos vehicles. L'accident va tenir lloc a la Muralla de Sant Francesc cap a dos quarts de tres del migdia, quan es va produir un encalçament. En l'accident hi van resultar implicats una furgoneta Nissan Primstar, el conductor de la qual, un manresà de 43 anys, va resultar il·lès, i un turisme. El turisme, un Ford Focus, estava conduït per una manresana de 57 anys que va resultar ferida lleu. També va resultar ferit lleu un dels passatgers, un manresà de 53 anys, mentre que una passatgera de 48 anys, també veïna de Manresa, va resultar il·lesa.