Un veí de Gironella, fill de Casserres, mor en accident a Olost de Lluçanès

Abel Casas Riu, fill de Casserres i que actualment era veí de Gironella, de 37 anys d'edat, va morir ahir a la tarda a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. La mort es va produir com a conseqüència de les ferides que li va provocar un accident de trànsit que havia tingut al matí a Olost de Lluçanès i que l'havia deixat en un estat crític.

L'accident va passar poc després de dos quarts d'onze del matí quan el turisme que conduïa la víctima va sortir de la car-retera per causes que encara s'estan investigant. Va ser al punt quilomètric 15,1 de la carretera C-62, a la zona de la masia de Vilella del poble de Santa Creu de Joglars, al terme municipal d'Olost de Lluçanès.

Com a conseqüència de la sortida de la carretera, la víctima va quedar en estat crític i va ser trasllada amb un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Va ser en aquest hospital on va morir hores després, segons van confirmar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

Segons les mateixes fonts, fins al lloc de l'accident, a part de l'helicòpter, el SEM també hi va traslladar una ambulància i hi van acudir dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra. A més a més, membres de la brigada municipal van participar en la neteja del lloc on hi va haver l'accident.

Abel Casas era fill de Casserres, i aquest és el municipi on va passar també la seva infantesa i bona part de la seva vida, encara que actualment residia a Gironella amb el seu pare, segons van explicar ahir fonts properes a la família.

Ahir al vespre encara es desconeixia quan se celebrarà el funeral per la víctima.

Amb la d'ahir ja són 131 les persones que al llarg d'aquest any han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres de Catalunya, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit.