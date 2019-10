Jutgen una manresana per buidar el compte d'una dona gran amb demència

Una manresana acusada de sostreure 56.150 euros del compte d'una senyora gran amb demència s'enfronta a una petició pena de quatre anys i mig de presó per part de la fiscalia. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusada coneixia la situació de discapacitat física i mental en què es trobava la víctima -de la qual era veïna- i va anar-se guanyant la seva confiança. Ho feia amb l'excusa d'ajudar-la de forma puntual.

El novembre del 2012 la víctima va ser ingressada a l'hospital de Sant Andreu de Manresa. L'acusada, diu la fiscalia, aprofitant-se de la seva amistat amb la víctima i de la situació en què aquesta es trobava, i sota el pretext fals d'ajudar-la en la gestió del seu patrimoni va aconseguir que el gener del 2013 l'autoritzés al seu compte bancari. A partir d'aquest moment, l'acusada, guiada per un ànim d'enriquiment il·lícit, diu l'escrit d'acusació, va començara disposar de forma gradual i sempre en benefici propi, dels diners de la víctima. D'aquesta manera entre el juliol del 2013 i el juny del 2015 va retirar, de forma paulatina, un total de 56.150 euros del compte bancari de la víctima i que es va quedar l'acusada.

Durant l'ingrés de la víctima al centre sociosanitari i mentre l'acusada hauria seguit retirant diners, la dona gran va ser incapacitada per una sentència judicial. El jutge va nomenar la Fundació Privada Tutelar Comabella com a tutora de la senyora. Va ser aquesta fundació, quan al confeccionar un inventari de béns de la dona va tenir coneixement dels fets. Es dona el cas, a més, que la víctima tenia un fill que ja havia estat declarat incapaç el 1997 amb la mateixa fundació privada com a tutora.

La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i per aquest motiu li demana una pena de quatre anys de presó i mig de presó amb inhabilitació especial per al dret del sufragi passiu durant el temps de la condemna. També demana que se la condemni al pagament d'un multa de cinc euros diaris durant mig any. A més a més, li reclama que indemnitzi el fill de la víctima, a través de la fundació tutelar Santa Maria de Comabella amb els 56.150 euros que presumptament va sostreure del compte de la mare, ja que la víctima va morir el gener del 2016.

El judici per aquests fets està previst que se celebri dijous de la setmana que ve, 10 d'octubre, a l'Audiència Provincial de Barcelona.