Un menor trenca els vidres de tres vehicles estacionats a Sallent

La Policia Local de Sallent va identificar la matinada de diumenge un menor que presumptament va causar danys a un mínim de tres vehicles estacionats a la població.

Segons va informar ahir la mateixa Policia Local, el jove va arrencar els retrovisors dels tres vehicles i també els va causar diversos danys a la carrosseria.

A més a més, segons explica la Policia Local, el menor també va tombar diversos contenidors de recollida de residus situats a la via pública.

La policia va ser alertada per una veïna i els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van identificar el menor, que no era veí de Sallent.

Posteriorment, el jove va ser lliurat en custòdia als seus pares. Arran d'aquests fets també s'han instruït diligències a la Fiscalia de Menors, que manté el jove en la condició d'investigat.