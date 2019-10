Una moto atropella una parella d'avis al carrer de Sant Cristòfol de Manresa

Una moto va atropellar una parella d'edat avançada ahir al migdia al carrer de Sant Cristòfol de Manresa. Les dues víctimes de l'atropellament, que són veïnes de la zona, acabaven de sortir d'una visita de l'ambulatori de la Sagrada Família i estaven travessant el carrer, però no per cap pas de vianants, quan la moto les va atropellar, segons van explicar testimonis de l'accident.

En un primer moment, va ser personal sanitari del mateix ambulatori de la Sagrada Família qui va atendre les víctimes d'aquest accident.

Els dos ancians van resultar ferits de molta gravetat. La dona, de 78 anys, va ser traslladada amb un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Per la seva banda, l'home, de 85 anys d'edat, va ser evacuat amb una ambulància del SEM fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El motorista, de 42 anys d'edat i que va quedar estès al mig del carrer, va resultar ferit amb pronòstic greu. Com l'ancià atropellat, el pilot va ser traslladat amb una ambulància del SEM fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

A part d'impactar amb els dos vianants, la motocicleta, una Honda Model CBR 1000 RR, va recórrer encara uns metres i va xocar contra dos vehicles estacions, però no hi havia ningú al seu interior. Com a conseqüència d'aquest impacte, aquests dos turismes, estacionats just davant de l'ambulatori, van rebre diversos danys, un al para-xocs davanter i l'altre a la part posterior.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'atropellament a les 14.28 h i la mobilització que va provocar aquest accident va sorprendre les persones que eren a la zona per la seva aparatositat. S'hi van desplaçar un total de cinc dotacions del SEM i també l'helicòpter, a més d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Local de Manresa.

Com a conseqüència de l'accident també es va tallar el trànsit al tram del carrer de Sant Cristòfol on es va produir l'atropellament mentre es portaven a terme les tasques de rescat i d'evacuació dels ferits i la neteja de la calçada.

Els vehicles que baixaven pel carrer de Sant Cristòfol eren desviats pel carrer de l'Arquitecte Montagut cap al carrer Gaudí.

La situació es va normalitzar una estona abans de les quatre de la tarda.