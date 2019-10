Observen un bòlid des de diferents indrets de la Catalunya Central

Un bòlid que dilluns al matí es va veure des de diferents indrets de Catalunya també es va observar a la Catalunya Central. La Xarxa de Recerca de Bòlids i Meteorits (SPMN) va confirmar que hi va haver un bòlid.

Oriol Duocastella, mestre de l'escola Francesc Macià de Súria, explicava que el va veure quan estaven fent una sortida amb un grup d'alumnes de primer i segon de primària. «Estàvem esmorzant al parc quan vam veure el bòlid i tenia una estela de color vermell, taronja i groc. Va durar dos o tres segons i al cap d'un minut o dos vam sentir un soroll molt fort.

Ens vam preguntar si hi estava relacionat, primer vam pensar que no, però després vam veure que hi havia molta gent que havia vis tel bòlid i després havia sentit el soroll». Pel que fa als infants, Duocastella explicava que «tots deien que havien vist un meteorit i ens preguntaven per què no havia destruït la Terra». Diferents usuaris de xarxes socials asseguraven haver vist el bòlid i haver sentit les explosions, des de diferents indrets del Bages i el Solsonès.