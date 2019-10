18 famílies s'enfronten a sancions econòmiques per ocupar un bloc de pisos

22 veïns d'un bloc ocupat per la PAHC al carrer Bilbao de Manresa s'enfronten a una multa d'entre 270 i 720 euros. Aquest dijous se celebra el judici al Jutjat d'Instrucció número 2 de la capital del Bages.

Els acusats només respondran les preguntes dels seus advocats. Una de les famílies afectades és la de la Wassima Boukhriss i els seus dos fills. Segons ha relatat, "si no hagués estat per aquest pis, ara mateix estarien vivint al carrer".

Tots els acusats reclamen un lloguer social, però lamenten que l'empresa mai s'ha obert a escoltar cap proposta. En aquest bloc, hi viuen, segons la PAHC, unes 50 persones, entre elles, prop d'una vintena de menors.

A banda d'aquesta causa penal, els acusats també s'enfronten a una causa civil en la qual se'ls demana el desnonament de l'edifici.

El judici s'ha celebrat en dues sales dels Jutjats de Manresa. En una, tots els acusats, més d'una vintena, i en l'altra, els advocats. Uns i altres s'han comunicat per videoconferència. Tots els veïns s'han posat d'acord i només han respost les preguntes dels seus advocats, que en demanen l'absolució.

Un d'ells és l'Àlex Winfield, qui ha explicat que els veïns estarien disposats a pagar un lloguer social. Segons ha dit, han fet nombrosos intents per aconseguir pactar un preu amb l'empresa propietària de l'edifici, però no han rebut cap resposta per part seva. "L'única resposta han estat les citacions judicials", ha lamentat.

Una altra de les veïnes és la Wassima. Ella viu amb els seus dos fills a l'edifici, i ha explicat que si no hagués estat per això, ara mateix es trobarien tots ells vivint al carrer. "Vaig haver de viure durant quatre mesos a casa d'una amiga, però ni l'assistent social ni ningú es va preocupar per mi. Sort en vaig tenir de la PAHC", ha explicat. La Wassima ha assegurat que ella i la resta de veïns estan disposats a pagar un lloguer, però ha dit que el preu ha de ser just, ja que no pot fer front a un lloguer de 600 o 700 euros. "O pagar el lloguer o menjar pels meus fills", ha dit.

Per altra banda, els acusats també han denunciat falta d'indefensió, ja que algun d'ells no s'ha pogut posar en contacte amb el seu advocat, tots d'ofici, fins el dia abans de la vista.

En aquest bloc, situat al carrer Bilbao de Manresa, hi viuen unes 50 persones. Entre les quals hi ha una vintena de menors. L'edifici és un dels set blocs ocupats per la PAHC a Manresa i, en aquest cas, les famílies hi viuen des del gener del 2018. A banda de les residències, la PAHC també hi té ubicada l'Escola de Joves, una escola d'alfabetització de dones i un espai de l'Escola Popular.

L'edifici, que abans de l'ocupació estava totalment deshabitat, és propietat de l'empresa Nargam SL, una immobiliària amb seu a Barcelona. A banda d'aquesta causa penal, els acusats també s'enfronten a una causa civil en la qual se'ls demana el desnonament del bloc.