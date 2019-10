Un camió queda atrapat sota un pont de la C-16 a Sallent

Un camió de grans dimensions va quedar encallat aquest dimecres a la tarda al pont de sota de la C-16 del barri de La Rampinya, al camí de Sant Antoni, al terme de Sallent.

Els treballs per desencallar el vehicle van mobilitzar la Policia Local de Sallent i els Bombers de la Generalitat, que al final no van actuar. El servei d'assistència del camió es va encarregar de retirar-lo de la via.