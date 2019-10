Envien a la presó un veí de Sant Salvador de Guardiola després de ser detingut tres dies seguits

El jutge ha enviat a presó un home de 48 anys que ha estat detingut tres cops en només una setmana com a presumpte autor de diferents robatoris a Manresa i a Sant Salvador de Guardiola, municipi d'on és veí.

Els fets que l'han portat a la seva última detenció van passar el 27 de setembre a la tarda quan va amenaçar amb un ganivet personal d'un establiment del carrer Guimerà de Manresa, segons van indicar ahir fonts policials.

Després de la descripció que van donar diversos testimonis dels fets, les patrulles van iniciar una recerca de l'home i el van localitzar al carrer Jaume I de Manresa. En l'escorcoll al detingut, els agents li van localitzat el ganivet amb el qual hauria amenaçat els treballadors de l'establiment i diversos objectes que acabava de robar, motiu pel qual va quedar detingut per la seva presumpta relació amb els fets.

El detingut va passar a disposició judicial el 28 de setembre davant del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa, que va decretar el seu ingrés a la presó.

Es dona la circumstància que durant la mateixa setmana l'home ja havia estat detingut en dues ocasions més, també per dos robatoris. La primera va ser el dimecres dia 25 pel robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Salvador i l'endemà el van detenir per un intent de robatori a l'estació de la Renfe de Manresa, on havia saltat la tanca d'accés.