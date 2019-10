Instal·len bombes provisionals al transformador que s'inunda quan plou amb molta intensitat

La Sareb ha instal·lat unes bombes provisionals per evacuar l'aigua d'un transformador ubicat en un edifici de la seva propietat a Manresa que s'inundava quan plovia amb certa intensitat, i que suposava deixar gairebé mig centenar de veïns sense llum. Fonts de la Sareb i d'Endesa únicament han confirmat que les bombes ja s'han instal·lat. Tot i això, segons ha pogut saber aquest diari, es tractaria d'unes bombes provisionals però que ja haurien de ser suficients per evitar nous talls de subministrament a la zona. La instal·lació definitiva podria realitzar-se en les properes setmanes.

El transformador és a la primera planta subterrània de l'aparcament de l'edifici ubicat a la cantonada entre els carrers Sarret i Arbós i Doctor Esteve de Manresa. El dissabte 21 de setembre és l'última ocasió en la qual els veïns es van quedar sense subministrament. Aquest ha estat el cop en què s'han quedat més hores sense llum ja que van estar a les fosques des d'abans de les cinc de la tarda fins a les dues de la matinada, aproximadament.

L'edifici està ubicat sobre el curs d'un antic torrent i això, juntament amb el fet que fins ara no hi hagués cap bomba per extreure l'aigua, provocava que s'inundés quan plovia amb intensitat. En ocasions anteriors a la de fa gairebé dues setmanes, els bombers havien acudit ràpidament al lloc. Aquest cop, però, després de ser alertats per un veí, els van dir que era responsabilitat d'Endesa, que primer va contractar una empresa perquè bombegés l'aigua, encara que finalment, cap a tres quarts de deu del vespre, va requerir l'ajuda dels bombers.

Arran dels fets, Endesa va anunciar que contactaria amb els propietaris de l'edifici perquè instal·lessin un mecanisme per buidar l'aigua de l'aparcament. Fonts de l'Ajuntament van indicar que el consistori havia demanat a la Sareb accedir a l'edifici per fer una inspecció i preveia reclamar a la propietat, si calia amb una ordre d'execució, que col·loqués bombes per extreure l'aigua. Ara, encara que de forma provisional, les bombes ja hi són.