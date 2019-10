Jutgen una manresana per buidar el compte d'una dona gran amb demència

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve una manresana acusada de sostreure 56.150 euros del compte d'una senyora gran amb demència, que va anar retirant del compte de la víctima durant uns dos anys, després que aconseguís que l'autoritzés a fer-hi moviments. L'acusada s'enfronta a una petició de pena de quatre anys i mig de presó per un delicte d'apropiació indeguda. L'acusada va aconseguir l'autorització de la víctima el gener del 2013, dos mesos després que ingressés a l'hospital de Sant Andreu. Durant l'ingrés, la dona va ser incapacitada judicialment amb la fundació tutelar Comabella com a tutora. En fer un inventari de béns de la dona va tenir coneixement dels fets. Es dona el cas que la víctima tenia un fill que ja havia estat declarat incapaç el 1997 amb la mateixa fundació privada com a tutora. La víctima ja és morta i la fiscalia també demana que indemnitzi el fill, a través dels seus tutors, amb la quantitat sostreta.