Els talls de llum delaten un home que cultivava mil plantes de maria al Bruc

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 33 anys i veí del Bruc, acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric, i que el jutge va deixar en llibertat amb càrrecs. Van ser les baixades de tensió i els talls de llum intermitents que patien alguns veïns del Bruc el que va posar en alerta els Mossos, que van esbrinar que el problema podia venir d'una casa de la zona on es cultivava marihuana. El 30 de setembre els agents van fer una entrada i perquisició a la casa, on hi havia dues estances on es cultiva marihuana.