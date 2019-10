Veïns d'Oló persegueixen dos lladres, que acaben detinguts pels Mossos

arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra amb l'home que van arrestar ahir al migdia arxiu particular

Dos presumptes lladres van acabar detinguts ahir a Santa Maria d'Oló després d'unes persecucions protagonitzades per veïns del municipi per diferents camps de l'entorn del poble on els lladres s'havien intentat amagar entre marges i esbarzers. Un també es va amagar sota un gran tub de l'eix Transversal en ser descobert. Tots dos són veïns de Manresa i tenen 30 i 32 anys, segons van assenyalar fonts dels Mossos d'Esquadra que també van confirmar les detencions.

Segons narraven testimonis dels fets, cap a la una del migdia, veïns del poble van veure dues persones sospitoses i es van posar en alerta i ho van comunicar a través d'un grup de whatsapp, i també van avisar els Mossos d'Esquadra. Tot seguit van veure com aquestes persones entraven en una casa a la zona del camp de futbol, de la qual van forçar la porta, i tot i que segons alguns veïns haurien regirat diversos calaixos, no es van emportar res.

Tot seguit, els dos sospitosos es van escapar corrent pels camps de l'entorn i entre els veïns i els Mossos d'Esquadra en van acor-ralar un, que és el primer que va acabar detingut, i que té 30 anys. A la tarda, els veïns van veure un altre home que corria pels camps intentant fugir del poble i que coincidia amb el que també havien vist al migdia corrent però que no havien aconseguit localitzar. Finalment, aquest home es va intentar amagar en un gran tub que fa de pas de fauna a l'eix Transversal, on va quedar atrapat, i dos veïns el van treure del seu interior i el van retenir fins que finalment va ser detingut pels Mossos d'Esquadra.

A la tarda, els veïns també van envoltar un turisme en el qual viatjaven dos homes que segons testimonis dels fets van dir que s'havien perdut quan anaven cap a Sallent. Tot i això i, sempre segons van explicar els veïns, el segon dels detinguts els hauria dit, quan li van mostrar unes fotografies dels individus, que eren el seu pare i el seu germà, però no van ser detinguts. Ahir, l'Ajuntament agraïa als veïns la seva col·laboració en les detencions.

Per la seva banda, l'alcalde de Santa Maria d'Oló, Xavier Baraut, explicava que des de principi d'aquest estiu els veïns estan més alerta perquè al poble hi ha hagut almenys tres robatoris o intents de robatori, a part del d'ahir.

Dos dels casos es van produir de nit. En un, els lladres van aconseguir entrar en una casa quan el seu inquilí estava de vacances. Tot i que els veïns van avisar, els lladres van poder fugir. En els altres robatoris, els lladres també van aconseguir fugir. En aquest sentit, el mateix alcalde explicava que la proximitat amb l'eix Transversal i el fet que no hi hagi una policia local al municipi permet que es puguin escapar amb rapidesa, abans no arribin els Mossos d'Esquadra.