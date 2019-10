Un accident entre tres vehicles talla la C-55 en sentit nord, a Sant Vicenç de Castellet

Un xoc entre tres vehicles a la C-55 ha provocat dos ferits lleus aquest matí de divendres i ha obligat a tallar la via en sentit Manresa, segons han informat els Bombers de la Generalitat.



L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 21 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. Per causes que s'estan investigant, s'ha produit un encalç entre tres turismes que ha deixat dos ferits per contusions cervicals. La via s'ha tallat en sentit Manresa i no s'han fet desviaments cap a la C-16.





Calçada tallada (Retenció): C-55 | SANT VICENÇ DE CASTELLET | Sentit Nord cap a MANRESA | Punt km. 21-20 | 09:05 — Trànsit C-55 (@transitc55) October 4, 2019