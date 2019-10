Un judici en dues sales del mateix jutjat connectades per videoconferència

? L'elevada xifra d'acusats, un total de 22, amb els seus respectius advocats que hi havia en el judici celebrat ahir, combinada amb la capacitat limitada de les diferents sales de vistes dels jutjats de Manresa, va obligar a celebrar el judici en dues sales diferenciades. Malgrat que es tractava de dos espais molt propers, aquesta separació física va obligar que el judici se celebrés per videoconferència. En una de les sales hi havia els acusats mentre que en l'altra hi havia la jutgessa amb els advocats dels 22 acusats i també les acusacions amb la fiscalia i els representants de Nargam, l'empresa propietària del bloc de pisos en el qual actualment viuen les persones que ahir van ser jutjades.

D'altra banda, la jutgessa només va autoritzar els mitjans de comunicació a fer fotos i a prendre imatges de vídeo de la sala on hi havia els advocats, però no de la sala en la qual hi havia els 22 veïns.