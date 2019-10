El manteniment d'una xemeneia a Martorell genera una espectacular fumera

Una intensa fumera negra s'ha pogut veure avui des de diferents punts del Baix Llobregat Nord. El fum sortia de la xemeneia d'una indústria de Martorell.

Segons han informat fonts dels bombers, es tractava del protocol intern de l'empresa per fer la neteja de la xemeneia. De fet, al cap de munt d'aquesta xemeneia hi havia una flama i el fum, negre i molt espès, ha cridat l'atenció a veïns de la zona i també a conductors i passatgers que circulaven per la xarxa viària de la zona.