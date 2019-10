Uns okupes es barallen dues hores al carrer Hospital de Manresa

Un grup d'okupes d'un pis situat al carrer Hospital de Manresa van protagonitzar la nit d'aquest dijous una baralla de més de dues hores al mig del carrer. Un veí de la zona, Christian Omar Brito, explica que la baralla es va allargar des d'aproximadament les 10 de la nit i fins passades les 12 i que no és el primer cop que aquests veïns tenen disputes violentes fora de l'habitatge, fet que crea inseguretat a la zona.

Un altre veí que vol mantenir-se en l'anonimat explica que el grup que es barallava dijous estava format tres dones i cinc o sis homes d'uns 20 anys i que alguns anaven armats amb pals i corretges.

Brito assegura també que a un dels okupes li donaven les maletes perquè primer l'haurien expulsat del pis i després, durant la baralla, també l'haurien intentat robar. A més a més, narra que una de les persones que va participar en la baralla va sortir al carrer descalç i un altre amb un coixí a les mans i embolicat amb llençols, mentre altres portaven pals i corretges.

El veí assegura que va alertar la Policia Local i que una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va presentar a la zona. Quan hi van arribar els Mossos, però, les persones que es discutien van entrar a l'habitatge, de manera que els agents no van poder fer res. Al cap d'una estona, relata el veí, quan els mossos ja havien marxat la baralla al carrer va continuar. Més tard hi va trucar repetidament i que la resposta és que si la baralla no era al carrer no hi podien actuar. Fonts del cos policial han explicat que a l'arribar al lloc, no van poder fer res perquè la baralla, en aquells moments no s'estava produint a la via pública, malgrat que si que hi havia crits que procedien de l'interior de l'immoble. Brito es mostrava molest pel que considera «inacció» de la policia. «Hi ha d'haver sang per què entrin? Si truco quatre o cinc vegades a la policia no és per molestar és perquè estan al carrer. El que van fer em sembla poc contundent. Venen amb les sirenes, s'amaguen, els mossos marxen, i tornen a sortir», deia indignat.

A part de la disputa d'aquest dijous els veïns també es queixen que gairebé de forma diària han de suportar crits i molèsties que els generen aquest grup d'okupes que «discuteixen gairebé cada nit» encara que això no vol dir que sempre hi hagi baralles. Aquests fets, diuen els veïns, s'ajunten amb les molèsties que provoquen clients d'un bar que hi ha un tros més avall del mateix carrer les nits dels caps de setmana. Asseguren que els divendres i dissabte «o tanquem les finestres o no dormim», un cop el bar ha tancat els clients es queden al carrer i provoquen aldarulls.

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Manresa asseguraven que la Policia Local també té constància de la problemàtica de la zona i que dijous a la nit, en motiu de la baralla va fer dues actuacions en coordinació amb els Mossos. Asseguren que les principals queixes que reben per part dels veïns estan relacionades amb l'ocupació d'immobles. Afirmen que les patrulles policials hi passen sovint per realitzar tasques de vigilància i control i que també s'hi han fet diverses actuacions de mediació.