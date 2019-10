Un camió bolca a l'A-2 a Montmaneu i talla la via en sentit Barcelona

Un camió que circulava per l'A-2 ha bolcat a la via aquest matí a l'alçada de Montmaneu. A resultes de l'accident hi ha tallada la carretera en sentit Barcelona i es desvia el trànsit per la sortida 531, a la Panadella, segons informa el Servei Català de Trànsit.

El sinistre s'ha produït a les 6.24h d'aquest matí al punt quilomètric 531 quan el vehicle, que no portava càrrega, ha bolcat a la calçada sense causar ferits. Quatre dotacions del Bombers de la Generalitat estan treballant en la fuita de gasoil que ha provocat l'accident a la calçada, a l'espera que una grua aixequi el camió.