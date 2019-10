Vint-i-dos veïns s'enfronten a una multa de 900 euros per ocupar un bloc a Manresa

La fiscalia demana una multa de 900 euros (5 euros per dia durant 6 mesos) per a un total de 22 veïns que viuen en un bloc de Manresa ocupat per la PAHC mentre que les defenses dels acusats en demanen l'absolució. El judici penal contra aquests veïns es va celebrar ahir al matí a Manresa i els veïns són acusats dels delictes lleus d'ocupació, robatori i danys. Tots ells viuen en habitatges de l'anomenat bloc Bages7, que és ubicat al carrer Bilbao de Manresa.

Durant el judici, els acusats es van limitar a respondre les preguntes dels seus advocats, algun dels quals va denunciar indefensió perquè no havien pogut contactar amb els seus representats fins al dia abans del judici. D'altra banda, els acusats també s'enfronten a un altre procés judicial, en aquest cas per la via civil, i en el qual es demana el desnonament del bloc.

Actualment, el bloc Bages7 és ocupat per 17 famílies, que sumen mig centenar de persones, de les quals una desena són menors d'edat.

La PAHC explica que va «recuperar» el bloc, que estava buit, i va servir per acollir-hi famílies que es trobaven en situació d'emergència habitacional.

Una de les veïnes que viu al bloc és la Wassima. Viu amb els seus dos fills a l'edifici, i va explicar que si no hagués estat per això, ara mateix es trobarien tots ells vivint al carrer. «Vaig haver de viure durant quatre mesos a casa d'una amiga, però ni l'assistent social ni ningú es va preocupar per mi. Sort vaig tenir de la PAHC», va explicar ahir abans d'entrar als jutjats.

La Wassima va assegurar que tant ella com la resta de veïns del bloc estan disposats a pagar un lloguer, però va dir que el preu ha de ser just, ja que no pot fer front a una renda de 600 o 700 euros. «O pagar el lloguer o el menjar per als meus fills», va sentenciar.

Un altre dels veïns del mateix bloc i que ahir també seia al banc dels acusats és Àlex Winfield, qui va insistir que els veïns estan disposats a pagar un lloguer social. Segons va assegurar, han fet nombrosos intents per aconseguir pactar un preu amb l'empresa propietària de l'edifici, que, segons la PAHC, «formava part del cementiri especulatiu de la ciutat», però no han rebut cap resposta per part seva.

«L'única resposta han estat les citacions judicials», va lamentar. Regió7 va intentar contactar, sense èxit, amb els responsables de l'empresa.

A part dels pisos on viuen els veïns, el bloc acull altres espais de la PAHC. En concret hi ha ubicada l'Escola de Joves, l'Escola d'Alfabetització de dones i un espai de l'Escola Popular de Manresa.