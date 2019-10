Accident de trànsit amb cinc implicats a la 141-C, a la comarca del Moianès

Aquesta matinada de dissabte hi ha hagut un accident a la comarca del Moianès, a la 141-C, al punt quilomètric 21, quan un vehicle on viatjaven cinc persones ha sortit de la via. Els cinc ocupants han resultat ferits lleus i quatre d'ells han estat evacuats a l'Hospital Sant Joan de Manresa. Dues dotacions dels Bombers s'han traslladat fins al lloc dels fets, on ha fet falta excarcerar un dels ocupants, una operació que s'ha pogut completar quan faltaven dos minuts per 1/4 de 6 de la matinada.