Un detingut a Manresa per un robatori amb violència en ple carrer

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per un robatori amb violència aquest dissabte a la matinada a Manresa. El noi, de 29 anys, ha amenaçat amb una llauna a un transeünt (també jove, però no se sap l'edat) al carrer Roger de Flor de Manresa abans de les 3 de la matinada. La víctima hi ha oposat resistència i al forcejar, l'autor de l'atracament l'ha agredit i li ha acabat arrancant el rellotge que portava. Tot seguit ha fugit de llocs dels fets. Fins al lloc on s'ha produït el robatori s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra i dues unitats del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), que han atès la víctima perquè tenia rascades i talls que no eren profunds.

Cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra han acabat trobant l'autor del robatori una hora més tard, al carrer, gràcies a la descripció que ha donat la víctima i perquè tenia alguna rascada, després de forcejar, que ha facilitat la seva identificació. A part, a sobre portava el rellotge que havia sostret. La policia l'ha acabat detenint per robatori amb violència intimidació.