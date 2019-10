Un veí de Calaf clava una falç a un jove que va entrar a casa seva per agredir-lo

Un veí de Calaf, de 55 anys, va clavar una falç al cap d'un jove, de poc més de vint anys, que va entrar a casa seva violentament i va iniciar una baralla. L'individu va resultar ferit de gravetat i va haver de ser traslladat a l'hospital de Bellvitge, on ahir continuava ingressat i va haver de ser operat, segons fonts coneixedores del cas. El jove ferit és un okupa que des de feia setmanes s'havia instal·lat en un immoble del carrer de Pompeu Fabra, ubicat en una zona dels afores del poble on hi ha cases unifamiliars.

La baralla es va iniciar quan el jove va entrar violentament al pati de la casa de l'inquilí del costat i el va acusar d'haver-li fet fotografies. Les mateixes fonts asseguren que va ser un malentès i que en realitat el veí no li estava prenent fotografies sinó que estava mirant uns terrenys de casa seva per fer-hi unes obres. En tot cas, i segons els Mossos d'Esquadra, l'okupa va entrar a l'immoble del veí amb una actitud molt violenta, demanant explicacions i amb una clara intencionalitat d'agredir-lo. La discussió va acabar amb una baralla i el veí va agafar una falç que tenia a prop i li va clavar al cap en defensa pròpia, fet que li va provocar ferides greus.

Els fets van tenir lloc divendres al matí. Els cossos d'emergència van rebre l'avís a 3/4 d'11 i es van desplaçar en pocs minuts a la casa on havia tingut lloc la baralla. El jove ferit va ser traslladat urgentment a l'hospital i l'home de 55 anys va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra acusat d'un delicte de lesions. Ahir al matí va passar a disposició judicial.

El jove és un individu problemàtic de Sant Martí Sesgueioles –municipi del costat de Calaf– conegut a la zona i addicte a les drogues. Feia setmanes havia entrat a okupar –no se sap si sol o amb més gent– un immoble del carrer Pompeu Fabra, que actualment és propietat d'una entitat bancària.

Veïns de Calaf que coneixen l'home arrestat estaven sorpresos i asseguraven que es tracta d'un veí pacífic que mai es fica en problemes. De fet, des de divendres aquesta baralla violenta ha creat expectació en els habitants d'aquesta població del nord de l'Anoia.